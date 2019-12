In un clima surreale | e senza Insigne | Napoli-Genk 3-0 al 45’

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il digiuno di vittorie sembra finito. Alla decima, ilpotrebbe tornare a vincere. Dopo 45 minutiè sul 3-0 con tripletta di Milik e ilè primo in classifica nel girone. Si gioca in un. Ilha in panchina un allenatore che tutti danno all’ultima pre, con Gattuso sull’uscio. Sugli spalti nessuno fa il tifo. Le curve sono in sciopero. Si sentono solo i sostenitori belgi. Almeno all’inizio. Poi si zittiscono anche loro. Ancelotti lascia fuorie Lozano, schiera Mertens e Milik. Il polacco va subito in gol su papera del giovane portiere che azzarda un dribbling sotto porta. Prima ilcolpisce una traversa con Koulibaly. Sembra un altro. In realtà, come spesso accade, è un quadro di lontananza. Iltorna in uno stato di catalessi. Ancelotti si sbraccia, non gradisce quel che accade sul terreno di gioco. Poi, ...

