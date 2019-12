In super offerta il Huawei P30 Lite su Amazon oggi 10 dicembre | prezzo imbattibile

optimaitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Credevate di aver perso l'occasione di acquistare ilP30stracciato una volta passato il Black Friday? Non esiste questa possibilità quando c'è di mezzo: il dispositivo, che ricordiamo essere la versione economica del top di gamma P30, viene quest'10proposto a 234 euro con spedizione gratuita, e ricezione a casa entro il 14-18 del mese. Segnaliamo però che il prodotto è venduto e spedito da un rivenditore terzo, e non da, con tutte le differenze che la cosa comporta in relazione alla garanzia. Il modello in questione è di colore Peacock Blue, con 4GB di RAM, 128 GB di ROM e supporto DualSIM. C'è la possibilità di sceglierlo anche nella colorazione nera, pagandolo però 241 euro. Se avete qualche dubbio da voler chiarire prima dell'acquisto mettetevi in contatto direttamente con il rivenditore, che saprà darvi tutte le informazioni ...

