In ospedale | donna è incinta ma nessuno si alza per farla sedere | il marito per farla

baritalianews

(Di martedì 10 dicembre 2019) E’ successo in Cina in undove tante persone sedute in una sala d’attesa in attesa di essere visitate non si sono accorte o forse hanno fatto finta di non accorgersi della presenza di una. Lacol pacione era stanca e affaticata e aveva le gambe intorpidite. Nessuna delle persone presenti ha voluto cedere il posto alla poveraallora ilsi è sostituito a una sedia per far riposare la moglie. L’uomo si è inginocchiato ha passato una bottiglia d’acqua alla moglie e poi ha fattola sua compagna sulla sua schiena. L’immagine che è stata condivisa da parecchie persone è stata per prima pubblicata dalla polizia di Hegang, una città della Cina nord occidentale. La polizia ha postato l’immagine sulla sua pagina ufficiale criticando il modo di fare delle persone presenti nella sala d’attesa. Molti sono stati i commenti uno di ...

giannigosta : Ingerisce sostanze nocive: giovane donna portata d’urgenza all’ospedale - TeleradioNews : Ingerisce sostanze nocive: giovane donna portata d’urgenza all’ospedale - TeleradioNews : Ingerisce sostanze nocive: giovane donna portata d’urgenza all’ospedale - -