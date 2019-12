Il Tribunale svizzero respinge il ricorso di Schwazer | Tokyo 2020 si allontana

lastampa

(Di martedì 10 dicembre 2019) I giudici elvetici: non c’è l’assoluta certezza della manipolazione delle provette, niente sospensione della squalifica. Per un responso definitivo potrebbero volerci svariati mesi

LaStampa : I giudici elvetici: non c’è l’assoluta certezza della manipolazione delle provette, niente sospensione della squali… - genovesergio76 : Eurosport : Caso Schwazer: il Tribunale Federale svizzero dice no allo stop della squalifica, addio Tokyo 2020 - - lucfra71 : Schwazer: no a sospensione squalifica dal tribunale federale svizzero, svanisce il sogno Tokyo 2020 -