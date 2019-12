Il Sorteggio Champion’s sarà per il 16 dicembre alle ore 12,00, chi incontrerà il Napoli? (Di martedì 10 dicembre 2019) sarà a a Nyon il 16 dicembre alle ore 12,00 il Sorteggio degli ottavi di finale di Champion’s. Sorteggio Champion’s – Sono 16 le squadre qualificate suddivise tra teste di serie e non: TESTE DI SERIE BARCELLONA – BAYERN MONACO – JUVENTUS – MANCHESTER CITY – PSG – LIVERPOOL NON TESTE DI SERIE Napoli – REAL MADRID – TOTTENHAM Le teste di serie giocheranno le partite di ritorno in casa; Nessuna squadra può incontrare un’altra squadra già incontrata nei gironi o proveniente dalla stessa federazione; Vedremo quale squadra il Napoli avrà come avversaria a Febbraio per gli ottavi di finale di Champion’s. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Ibrahimovic-Napoli – Sconcerti: “Adl punta a coprire il fallimento di Ancelotti” Sabatini su Ibrahimovic: “Non verrà a Bologna, ha scelto altro” Del Genio ha ben ...

Leggi la notizia su forzazzurri

