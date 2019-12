IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate dal 15 al 21 dicembre 2019

tvsoap

(Di martedì 10 dicembre 2019)settimanali telenovela Ilda domenica 15 a sabato 21: Esperanza e Beltran, su decisione di Maria, partono ad Avila per prendere parte alle lezioni del collegio, ma Raimundo non fa in tempo a salutarli. Francisca continua ad essere arrabbiata con la figlioccia per la decisione di trasferirsi a La Habana con Fernando. La follia di Antolina non conosce limiti: dopo aver fatto leva sulla sofferenza di Elsa, raccontandole della morte di Adela, la ragazza prepara diverse bottiglie incendiarie con l’intenzione di dare fuoco alla casa della Laguna e di Isaac. Maria spera che il medico di Berlino, ingaggiato da Fernando, possa darle delle speranze riguardo la sua disabilità. La Castañeda ignora però che Mesia sta tramando nell’ombra. Mentre Raimundo sembra arrivare alla conclusione che Fernando è l’unico ad avere beneficiato ...

