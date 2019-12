Il Santo del giorno 10 dicembre | Beata Vergine Maria di Loreto

urbanpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il10viene celebrata ladi. La basilica della Santa Casa è uno dei principali luoghi di cultono e tra i più importanti e visitati santuari del mondo cattolico. All’interno della basilica sarebbero conservati i resti di quella che secondo la tradizione è la Santa Casa di Nazareth, dove visse Gesù. A questo famoso santuario è collegata la devozione per ladi. La Madonna diè anche la protettrice dell’aeronautica. Il nomeha una doppia origine: in egiziano vuol dire “amata da Dio”, in ebraico “Signora”. Leggi anche –> Ildel: Sant’Ambrogio L’origine del culto delladiAgli inizi di maggio del 1291, secondo la tradizione, alcuni angeli prelevarono la Santa Casa e la portarono via in volo, lasciandola, ...

