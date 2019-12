Il ritorno del Salvini no euro

ilfoglio

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dice Matteoal Corriere della Sera, prima che arrivi la domanda, che non è per l’Italexit: “Già che ci siamo, la Lega non vuole uscire dall’. Non sto smentendo Claudio Borghi, è proprio che lui non l’ha detto. La anticipo, così ci togliamo il pensiero”. La smentita preventiva di

capuanogio : La programmazione tv su #Sky e #Dazn fino alla 2^ giornata del girone di ritorno della #SerieA - juventusfc : #deLigt: “La cosa più importante è aver sempre voglia di imparare, crescere, e diventare un giocatore migliore” ??… - giornalettismo : Il pacco bomba indirizzato al #Viminale poteva essere letale. Oltre all'innesco e all'esplosivo, all'interno del pl… -