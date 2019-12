Il richiamo alla maglia azzurra numero dieci | D&G risarcirà Maradona

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Unasimile a quella del Napoli con sulle spalle ile il nome di. Non si tratta di calcio ma bensì di moda. Un’idea di Dolce e Gabbana che ha suscitato l’ira e la reazione del campione argentino.ha portato in aula i due stilisti e il Tribunale di Milano gli ha dato ragione, accogliendone la domanda di risarcimento danni. I fatti risalgono al 2016, nel corso di un evento celebrativo tenutosi a Napoli. “Veicola particolari suggestioni di fascino storico e di eccellenza calcistica. Non può essere consentito a terzi imprenditori di farne uso alcuno, senza il consenso dell’avente diritto“, sono le motivazioni che hanno spinto il Tribunale milanese a dare ragione al ‘Diez‘, “trarre vantaggio dallo sfruttamento parassitario dell’altrui notorietà. L’uso del nome di...

