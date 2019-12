Il Qatar abbandona i Fratelli musulmani (Di martedì 10 dicembre 2019) Il riavvicinamento tra Arabia Saudita e Qatar non mancherà, già nel prossimo futuro, di creare importanti conseguenze negli equilibri che interessano la regione mediorientale. Ma già in queste settimane, contraddistinte da una fase di primo contatto tra le diplomazie di Riad e Doha, potrebbe essere possibile osservare non poche novità figlie delle trattative, oramai non più così segrete, in corso. Ed in particolare, alcune conseguenze potrebbero riguardare i leader dei Fratelli musulmani ospitati a Doha. Fratelli musulmani possibili vittime sacrificali del disgelo tra i Saud e gli Al Thani? Il Qatar, retto dalla sua indipendenza dalla famiglia degli Al Thani, è da anni uno dei principali finanziatori del movimento dei Fratelli musulmani. E questo, in linea di principio, rappresenta un’anomalia: anche la monarchia Qatariota, come quella saudita, è wahabita e dunque lontana ...

Leggi la notizia su it.insideover

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Qatar abbandona