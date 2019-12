Il premier etiope riceve il Nobel a Oslo | «La pace è come gli alberi | richiede impegno e

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il primo ministro dell’Etiopia, Abiy Ahmed Ali, ha ricevuto ail premioper lache gli era stato assegnato a ottobre scorso per l’accordo diraggiunto tra il suo Paese e l’Eritrea. «Ho affrontato il compito di costruire un ponte di– ha detto nel suo discorso di accettazione del riconoscimento – perché questa potesse prosperare, per trasformare le nostre paure in speranze. Abbiamo capito che le nostre nazioni non sono nemiche, ma che siamo stati entrambi vittime di un nemico comune chiamato povertà». “For me, nurturing peace is like planting and growing trees. Just like trees need water and good soil to grow, peace requires unwavering commitment, infinite patience, and good will to cultivate and harvest its dividends.”Abiy Ahmed Ali’sLecture: https://t.co/HLO52wmqGn pic.twitter.com/wxT1Wtdejk— The ...

