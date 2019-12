Il petrolio iraniano passa da Londra | i misteri della Formations House

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Una società britannica ha contribuito a spostare la sede fiscaleconsociata chiavecompagnia petrolifera statale iraniana in un paradiso fiscale segreto, nonostante fosse in un elenco di sanzioni internazionali. A darne notizia è il Times. La, con sede a, ha avuto l’incarico di trovare una nuova sede fiscale per la Naftiran Intertrade Co (Nico), il braccio commerciale internazionaleNational Iranian Oil Company (Nico), società statale iraniani e una delle più grandi compagnie petrolifere del mondo. I dettagli dell’accordo sono emersi dai documenti trapelati dae da un’indagine di un consorzio internazionale guidata dal Times insieme a The Organized Crime and Corruption Reporting Project e Finance Uncovered in un progetto che ha preso il nome di #29 Leaks. L’inchiesta pone al centro le attività oscure ...

raffagiancri : RT @giapao: Cosa è #29Leaks, spiegato bene: - ofthemaster : RT @giapao: Un faccendiere amico di Erdogan, la società petrolifera statale iraniana, le sanzioni Usa a Teheran. Con un cameo di Rudy Giuli… - presanellarete : RT @giapao: Il petrolio iraniano a Londra per evitare le sanzioni americane - La Stampa -