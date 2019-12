Il Paradiso delle Signore | Trama Puntate dal 16 al 20 dicembre 2019 | Le Macchinazioni Di

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ildal 16 al 20: dietro la cifra significativa vinta al Totocalcio potrebbe esserci qualcosa di oscuro. Intanto Clelia decide per il suo futuro, e Riccardo e Ludovica si avvicinano sempre di più… Ilprosegue, nel pieno del periodo natalizio. Come al solito i colpi di scena e le trame appassionanti sono dietro l’angolo, e soprattutto Marcello finisce nell’occhio del ciclone nel corsodal 16 al 20. Prima di vedere cosa sta per succedere, rinfreschiamoci la memoria tornando alleprecedenti. Il: dove eravamo rimasti Silvia è molto preoccupata per il rapporto che sta nascendo tra Clelia e Luciano, e Federico, che chiama per informare che non potrà essere presente durante le festività, si accorgestranezze della madre. Al Totocalcio, ...

SimonaCroisette : 1959 in Italia Il Paradiso delle Signore 1959 in USA Mrs Maisel Trovate le differenze ?? -