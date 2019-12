IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 | anticipazioni di mercoledì 11 dicembre 2019

tvsoap

(Di martedì 10 dicembre 2019)puntata n. 43 de Il4 di11: Armando (Pietro Genuardi) ora sa qual è il passato di Marcello (Pietro Masotti), ma non riesce a decidere se dirlo o no agli Amato… Salvatore (Emanuel Caserio) ha modo di incontrare il direttore di banca che gli ha presentato Vittorio (Alessandro Tersigni), al fine di farsi concedere un prestito per acquistare la caffetteria… La gravidanza di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) potrebbe avere qualche problema… Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL4,di11su Tv Soap.

