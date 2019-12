Il nuovo Napoli di Gattuso | come cambia l’11 | grinta a centrocampo | in attacco Ringhio

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sembrava una serata tranquilla in casa. Prova d’orgoglio della squadra azzurra che ha dominato in lungo ed in largo contro il Genk, 4-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, tripletta per l’attaccante Milik che si conferma sempre più in forma, la rete della tranquillità è arrivata con Mertens su calcio di rigore. Ilha staccato il pass per gli ottavi di finale con il secondo posto, un risultato comunque importante alle spalle del Liverpool. Nelle ultime ore circolavano con insistenza voci su un possibile ribaltone in panchina, Ancelotti dopo il successo contro il Genk ha parlato di un incontro programmato con De Laurentiis per la giornata di mercoledì, che non ci sarà, tramite un comunicato ilha infatti ufficializzato l’esonero. Il tecnico paga gli ultimi risultati deludenti con la squadra che è crollata in ...

