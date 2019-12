' Il nome finale di Xbox Scarlett si baserà sulle capacità e potenzialità del sistema'

eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Mentre tutti usano ancora ilin codice per la prossima, Project, ilovviamente non si chiamerà così. Mentre ci sono state tonnellate di notizie che sono trapelate, ildella console rimane ancora un mistero. Come si chiamerà? A quanto pare tutto dipenderà da quali saranno ledel.Parlando con Stevivor, Spencer ha detto che tutto si "ridurrà" allenon ha mai seguito le convenzioni di denominazione tradizionali e semplici di Sony (1, 2, 3, ecc.). Ildi ogniè sempre dipeso dal suo "punto forte" e persarà la stessa."La nostra convenzione di denominazione è incentrata su ciò che pensiamo siano le", ha detto. "360 riguardava l'esperienza di intrattenimento intorno alla console e la console era al centro di quell'esperienza di intrattenimento.One doveva significare "tutto in uno". Qusti ...

