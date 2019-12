“Il Natale ieri e oggi” | tutto pronto per la premiazione del concorso di poesia e arte

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoper ladella XV Edizione delInternazionale di“Il, indetto dall’accademia internazionale “Alfonso Grassi”, presieduta da Raffaella Grassi, con il patrocinio dell’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno e della Provincia di Salerno. La cerimonia ufficiale di conferimento dei riconoscimenti si svolgerà giovedì 12 dicembre alle ore 10 presso l’auditorium del Centro Sociale di Salerno, in via Cantarella. Per l’occasione, nell’atrio, sarà allestita una mostra con tutti i lavori artistici pcipanti al. A portare i saluti istituzionali ci saranno: Eva Avossa, vice sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno; Paki Memoli, consigliera del Comune di Salerno; Maria Rosaria Meo, Consigliera della Consulta Femminile della Regione Campania e ...

stanzaselvaggia : Sollevazione nazionale per 'Il Villaggio di Babbo Natale più grande d'Italia' a Milano. Sono andata a vederlo e tra… - juventusfc : Sei così fissato con il Natale che inizi a preparare l'albero durante le vacanze estive? ?????? Abbiamo quello che f… - Corriere : L’ultima opera di Banksy: il clochard diventa Babbo Natale -