Il mistero della pagina del Mes tolta e poi riaggiunta

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Hanno ripetuto che il testo sulla riforma del Mes diffuso nelle ultime ore è soltanto una bozza, e che come tale non è ancora definitivo. Le stesse fonti di governo hanno poi sottolineato l’importante “risultato” ottenuto a Bruxelles da Roberto Gualtieri. Il ministro dell’Economia, dal canto suo, non solo continua a ripetere che il Meccanismo europeo di stabilità “ci serve e ci protegge”, ma rimarca con forza quanto incassato all’Eurogruppo. Gualtieri ha parlato di tre obiettivi raggiunti: “Le ipotesi di condizionalità sul backstop, l’eliminazioneroadmap a riferimenti al trattamento prudenziale dei titoli sovrani e la possibilità di una subaggregazione dei titoli”. È proprio su quest’ultimo punto che vale la pena soffermarsi. Al di là del burocratese utilizzato dal ministro – forse per confondere ancora di più le idee – il giro di ...

AccademiaCrusca : La GALAVERNA è quasi definita dallo stesso nome: è una specie di addobbo invernale di tutti gli oggetti esposti al… - meryanne61 : RT @rascka17: Tra due note musicali esiste una nota tra due fatti esiste un fatto tra due granelli di sabbia esiste un intervallo di spazi… - robyeyli : RT @rascka17: Tra due note musicali esiste una nota tra due fatti esiste un fatto tra due granelli di sabbia esiste un intervallo di spazi… -