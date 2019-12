Il menù di Natale in volo con Air Dolomiti

vanityfair

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ildiincon AirIldiincon AirIldiincon AirIldiincon AirUnnatalizio in? È un’idea di Air, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, per regalare un’atmosfera natalizia ai suoi clienti. Dal 19 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 i passeggeri di business class proveranno una serie di piatti diper celebrare l’autenticità della tradizione e l’atmosfera dei giorni di festa, creati in collaborazione con Tommasi Family Estates. Tommasi, già Cantina Ufficiale per il 2019, non significa solo vino, ma anche ristorazione d’eccellenza con il Ristorante Borgo Antico, presso Villa Quaranta Wine Hotel & SPA e Caffè Dante Bistrot, nel cuore di Verona. Così proprio gli chef dei due ristoranti, Emanuele Selvi e Alessandro Bozza, hanno pensato a un ...

Air_Dolomiti : RT @VolaBologna: Menù di Natale ad alta quota: @Air_Dolomiti & Tommasi Family Estates per un viaggio tra i sapori italiani - TopChefIT : RT @Cucina_Italiana: Ecco una tabella di marcia per aiutarvi a organizzare bene il #Natale. Specie se è la prima volta che tocca a voi pren… - RistoriAmo : RT @Cucina_Italiana: Ecco una tabella di marcia per aiutarvi a organizzare bene il #Natale. Specie se è la prima volta che tocca a voi pren… -