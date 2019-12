Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Sono stanco di sentirmi dire che voglio rompere. Se si alzano i toni è per trattare”. Luigi Di Maio riunisce i senatori, prova a fare un serrate le fila alla vigilia di un voto affatto banale. Mercoledì Giuseppe Conte riferirà in Parlamento sul prossimo Consiglio europeo. E la maggioranza sarà chiamata a votare una risoluzione unitaria. Il passaggio chiave è quello sul Mes. “Ho letto l’ultima versione della bozza. Io non la voto”, spiega Gianluigi Paragone, giacca di tweed, che solca il parquet del Senato direzione buvette. È lui la voce più critica all’interno del Movimento 5, il suo pollice verso sul testo potrebbe tirarsi dietro un drappello di suoi colleghi. A Elio Lannutti e Ugo Grassi è destinato ad aggiungersi Stefano Lucidi. Che ha preso la parola in riunione: “Non abbiamo ...

PietroSalvatori : Il caos 5 stelle non blocca l'accordicchio sul Mes Di Maio applaudito dai senatori al mattino, sommerso dai veleni… - HuffPostItalia : Il caos 5 stelle non blocca l'accordicchio sul Mes - Serena57891118 : RT @Elio_Caldora: @ManuelaBellipan @MilkoSichinolfi ma io non sono pessimista. Solo dal Caos può nascere una Stella Danzante. Ora siamo nel… -