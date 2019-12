Il Brasile perderà il voto alle Nazioni Unite? (Di martedì 10 dicembre 2019) Il Brasile rischia di perdere il diritto di voto alle Nazioni Unite dal 1 gennaio 2020. Il motivo alla base della sempre più vicina esclusione risiede nell’elevato debito contratto nei confronti dell’organizzazione internazionale, che il Brasile non riesce regolarmente a restituire. Se Jair Bolsonaro non riuscirà a reperire i fondi entro la fine del 2019, la procedura di infrazione porterà alla perdita del diritto di voto. Allo stato attuale, i Paesi sottoposti a questo regolarmente sono le Isole Comore, la Somalia e Sao Tomé e Principe: Paesi in condizioni decisamente peggiori del gigante sudamericano. La loro possibilità di esprimere il voto è stata comunque salvaguardata dall’assemblea delle Nazioni Unite nel mese di ottobre, come chiaro segnale di supporto agli Stati che versano in condizioni di difficoltà. Tuttavia, la possibilità che tale principio sia esteso ...

Leggi la notizia su it.insideover

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Brasile perderà