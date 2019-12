Ibrahimovic-Napoli – Sconcerti | “Adl punta a coprire il fallimento di Ancelotti”

forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019) In diretta, nel corso della trasmissione Canale 21, il giornalista Marioregala un’inedita chiave di lettura in merito al possibile arrivo di– Secondol’operazionecostituisce un’opportunità per Adl di restituire entusiasmo e slancio, sia alla squadra che alla piazza, dopo un periodo per niente esaltante del suo. “L’avventura di Ancelotti aè finita. Secondo me siamo solo alla metà della notizia. L’altra faccia è, gli serve per la gente eildella situazione con Ancelotti. De Laurentiis non sostituisce Ancelotti con Gattuso ma con!”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Sabatini su: “Non verrà a Bologna, ha scelto altro” Del Genio ha ben chiaro quale sarebbe la prima domanda a ...

AntoVitiello : Walter Sabatini esclude il #Bologna dalla corsa a #Ibrahimovic: 'Non verrà'. Si accende il duello tra #Milan e… - DiMarzio : #Ibrahimovic, tra l'offerta del #Milan e la posizione del #Napoli: le ultime sul futuro dell’attaccante svedese - sa_cantone : Come detto 7 giorni fa, #Ibrahimovic è vicino al #Milan: il #Napoli continuerà a provarci, soprattutto a qualificaz… -