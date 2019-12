Ibrahimovic Napoli questo matrimonio non s’ha da fare | lo dicono le stelle

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019) E lestanno a guardare, ma non solo,anche chenon è una buona idea. A parlare è Riccardo Sorrentino, da quasi 40 anni il principale studioso ed esperto dell’ Astrologia sportiva, con cui ha evoluto la scienza dei bioritmi abbinandola ai biotrend. Riccardo è astrologo personale di Roberto Mancini con cui ha collaborato e collabora da 21 anni, partecipando attivamente alle sue imprese sportive ed ai suoi successi sia in campo nazionale, sia internazionale: “Consiglio stellare a De Laurentis, al di là dell’ allenatore, non si buttino soldi per un 38enne come Ibra che avrà un 2020 pessimo, serve invece, assolutamente un centrocampista di qualità che possa giocare accanto ad Allan o in sua sostituzione (anche perchè , l’ ariete F. Ruiz, ha un cielo ancora più negativo nel girone di ritorno)”. Callejon ha firmato per i ...

