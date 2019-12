Ibrahimovic Milan | ci siamo | si tratta per l’accordo sull’ingaggio | le cifre

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019), ci: lo svedese ha deciso di tornare in rossonero, siper l’accordo sull’ingaggioha deciso di tornare al. E così, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe confidato agli amici più stretti nelle ultime ore. Anche se, per celebrare il matrimonio, manca ancora l’accordo definitivo con il club. L’attaccante svedese, infatti, non ritiene sufficiente l’offerta rossonera, che è arrivata a 2 milioni di euro per i prossimi 6 mesi (con opzione per proseguire). Ibra chiede uno stipendio più alto e un contratto da 18 mesi. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Piatek: 'Mi piacerebbe giocare con Ibrahimovic!' - AntoVitiello : Walter Sabatini esclude il #Bologna dalla corsa a #Ibrahimovic: 'Non verrà'. Si accende il duello tra #Milan e… - DiMarzio : #Ibrahimovic, tra l'offerta del #Milan e la posizione del #Napoli: le ultime sul futuro dell’attaccante svedese -