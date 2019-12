Ibrahimovic e il nuovo patto col diavolo | storia di un romantico ritorno

termometropolitico

(Di martedì 10 dicembre 2019)e ilcoldi unSecondo le ultime indiscrezioni, Zlatanha preso la sua decisione: il futuro dell’attaccante svedese è a tinte rossonere. Lazio, puoi ambire allo scudetto? Prossime settimane decisivesi trasferirà al Milan. L’ultimo ostacolo da superare è la formula del contratto Che Zlatansia oggetto di desiderio di tante squadre non è per nulla un segreto. Molte società si sono fatte avanti per accasarsi il fuoriclasse svedese ma, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quest’ultimo pare aver fatto la sua scelta. Nel futuro dell’attaccante 38enne c’è il Milan, dove ha già militato per due stagioni – dal 2010 al 2012 – vincendo uno scudetto e una supercoppa italiana. Tra le pretendenti all’acquisto dell’ormai ex ...

PietroMazzara : E #Ibrahimovic alimenta la fiamma del #Milan: «Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare l… - Gazzetta_it : .@Ibra_official, sms al @acmilan? 'Presto in #Italia. Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo' - VedoRossoNero : Vien fuori che dopo giorni di trattative con il #Milan , il Napoli oggi fa Offerta(di cui nulla si sa)per… -