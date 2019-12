I seicento sindaci della Segre e i capi di accusa contro Trump

Liliana Segre - seicento sindaci a Milano per la marcia di solidarietà per la senatrice : “Lasciamo l’odio agli anonimi da tastiera” : seicento sindaci da tutta Italia hanno preso parte, a Milano, alla marcia di solidarietà per Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto e oggi sotto scorta per le ripetute minacce antisemite. seicento amministratori che da piazza dei Mercanti sono arrivati fino in piazza della Scala, davanti al municipio, dove hanno incontrato la senatrice a vita, l’unica ad aver preso la parola, come voluto dai promotori, il primo cittadino di Milano, ...