I Medici 3 | ultima puntata della fiction su Lorenzo de’ Medici | anticipazioni trama

tvzap.kataweb

(Di martedì 10 dicembre 2019) Arriva a conclusione dopo un riscontro di pubblico notevole che ha sempre portato gli ascolti a raggiungere o sfiorare i 4 milioni di telespettatori la– Nel nomefamiglia. La serie evento dedicata alla figura diil Magnifico e alla famiglia fiorentina deigiunge alla quarta ein onda mercoledì 11 dicembre alle 21.25 su Rai 1. I3,: settimo episodio ‘Anime perdute’ Savonarola, che aveva raccolto la confessione di Tommaso, denuncia la sua uccisione e accusa apertamente, che però continua a negare. Clarice, che ha scoperto di essere incinta e spera in un nuovo inizio per lei e il marito, comincia a sospettare la verità. Per continuare la sua strategia di controllo sulla Santa Sede, il Magnifico promette la manofiglia Maddalena al figlio del Papa, scatenando una crisi ...

Styles_in_myDna : RT @INLOVEWITHDS: Mercoledì vedremo non solo l'ultima puntata della terza stagione ma anche l'ultima puntata di sempre perché non ci sarann… - _EndGame__ : RT @_valslife: ormai è tradizione, e comunque ve lo chiederò anche domani che è l’ultima puntata in assoluto MEDICI STANS COME STIAMO? - overloadylavn : RT @INLOVEWITHDS: Mercoledì vedremo non solo l'ultima puntata della terza stagione ma anche l'ultima puntata di sempre perché non ci sarann… -