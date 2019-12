I Medici 3 quarta puntata | trama e anticipazioni 11 dicembre 2019

Leggi la notizia su cubemagazine

I Medici 3. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, torna su Rai 1 la serie tv internazionale dal cast stellare con la terza stagione intitolata "Nel nome della famiglia". Ecco di seguito del quarto e ultimo appuntamento in onda mercoledì 11. I Medici 3 11 dicembre terza puntata episodio 7 Anime perdute. Savonarola, che aveva raccolto la confessione di Tommaso, denuncia la sua uccisione e accusa apertamente Lorenzo, che però continua a negare. Clarice, che ha scoperto di essere incinta e spera in un nuovo inizio per lei e il marito, comincia a sospettare la verità. Per continuare la sua strategia di controllo sulla Santa Sede, il Magnifico promette la mano della figlia Maddalena al figlio del

