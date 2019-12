I cartoni che hanno segnato l’ultimo decennio 2010-2019

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dimenticate Il Re Leone, prima edizione, Biancaneve o La Bella e la Bestia. Questi ultimi 10 anni sono stati segnati da ben altriche, per chiunque abbia figli o nipoti vicino, è stato impossibile ignorare. Dal– Rapunzel Tutto comincia con una torre e lunghi capelli dorati. La storia della bella Raperonzolo è nota, ma per la prima volta nel, la Disney fa “sciogliere i capelli” alla sua bella protagonista cominciando il lungo ciclo delle principesse che si salvano da sole. Rapunzel ha ancora bisogno di un eroe per uscire dal giogo della strega, ma la verità è che i due personaggi si amalgamano bene tra di loro. Passano appena 2 anni che la bella principessa Merida, neanche a dirlo chiamata Ribelle, rifiuta il matrimonio combinato e lotta per ottenere la sua indipendenza e il diritto a governare sui clan. La rivoluzione Frozen Sarebbe difficile spiegare ...

