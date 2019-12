“I Campi Flegrei e lo sport tra passato e futuro” alle Terme Stufe di Nerone

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sabato 14 dicembre,ore 20:30,di, sita in viadin. 17 a Bacoli, si terrà la serata speciale “Ie lotra. Sarà una serata di convivialità e musica, durante la quale si presenterà la nuova collaborazione tra ledie l’Ente Parco Archeologico dei, Associazione Culturale/iva Amartea, Canoa Club Napoli, Squadra Mediterranea Fita, Arceria Partenopea ADS, Star Judo Sa, Club Schermistico Partenopeo e Mudra Gyratonic. In particolare, sarà presentato il Calendario 2020 a cura del fotografo Luciano D’Inverno e il Cofanetto regalo per percorsi benesseredi, Il Cofanetto può essere personalizzato, ritirato o spedito ed è accompagnato da una speciale Cartolina di presentazione di un sito archeologico del ...

