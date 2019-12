Hockey ghiaccio | EBEL 2020 | vittoria di sacrificio di Bolzano ai rigori in casa del

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dopo le due sconfitte consecutive rimediate nello scorso weekend contro Graz e KAC (non succedeva da fine settembre), l’HCB Alto Adige Alperia centra l’obiettivo di riprendere la propria corsa nel campionato austriaco di2019-, battendo gli ungheresi del Fehervar AV19 a domicilio al termine degli shoot-out (2-2 nei tempi regolamentari) e conquistando due punti vitali nella corsa ai playoff. Con il successo di stasera gli italiani si riprendono la quarta posizione in classifica a quota 42, a pari merito con il Linz e lo Znojmo. CRONACA DELLA PARTITA I padroni dipartono meglio e dopo soli quattro minuti sbloccano l’incontro grazie alla rete di Donat Szita, su assist di Tamas Sarpatki. Nel secondo periodo i Foxes si scuotono e ribaltano la partita, trovando prima il pari con Angelo Miceli al 29′ e poi la rete del momentaneo vantaggio con un altro azzurro, ...

OA_Sport : Hockey ghiaccio, Mondiali 2020: l’Italia conferma lo staff tecnico, cinque partite di preparazione di cui due con l… - LSportCH : HC Davos vs HC Ambrì-Piotta – Our game preview! - LSportCH : HC Davos vs HC Ambrì-Piotta – La nostra anteprima della partita! -