Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 10 dicembre 2019) Alpoche ore fa è stato colpito da un tragico. Il cantante di Cellino San Marco purtroppo ha dovuto dire addio a sua madre. A pochi giorni da Natale un triste annuncio che ha sconvolto non solo la famigliama anche Romina Power e Loredana Lecciso che ovviamente si stringono … L'articoloper Al: si è. L’annuncio inTV proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Grave lutto per Al Bano Carrisi: si è spenta mamma Jolanda. L'annuncio in diretta tv - - DanielaVitello1 : Grave lutto per #AlBanoCarrisi, è morta la madre Jolanda - infoitcultura : Un posto al sole, grave lutto: l’annuncio appena arrivato -