Grande Fratello Vip | un nome clamoroso tra i concorrenti Nella casa un cantante famoso

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Con l’avvicinarsi dell’inizio del ‘Vip’, previsto per l’8 gennaio 2020, le voci e le indiscrezioni sui possibiligiungono praticamente ogni giorno. Vi abbiamo riferito negli articoli precedenti della quasi ufficialità di nomi quali Rita Rusic, Paolo Ciavarro, Antonio Zequila, Adriana Volpe, AntoElia ed Aristide Malnati. Ora il giornale ‘NuovoTv’ ha lanciato una notizia davvero clamorosa. Il concorrente che potrebbe entrare a far parte dellapiù spiata d’Italia è destinato a far discutere, visto che negli ultimi mesi è stato protagonista di polemiche e di situazioni poco chiare. Andiamo a vedere di chi si tratta. (Continua dopo la foto) Lui è un notooriginario della Sardegna: è Marco Carta, il quale è stato al centro di una vicenda riguardante un presunto furto alla Rinascente di Milano. ...

Corriere : «Presunto stupro» al Grande Fratello: scandalo in Spagna. E gli sponsor lasciano il reality - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso sarà una concorrente - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 2020: ecco i primi concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini -