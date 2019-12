Grande Fratello Vip | arriva lui Il ‘pezzo grosso’ del Cinema e tv entra nella Casa

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nemmeno il tempo di riferirvi del possibile apprododel ‘Vip’ del cantante sardo Marco Carta che è già giunto il momento di nuove indiscrezioni succulenti. Si tratta di unattore che ha fatto la storia delitaliano. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa sta succedendo intorno al reality. Il conduttore Alfonso Signorini, che sarà affiancato da Wanda Nara e Pupo, è pronto ad accogliere vip importanti: AntoElia, Paolo Ciavarro, Rita Rusic, Aristide Malnati, Marco Carta e Michele Cucuzza per citarne alcuni. Ma ora è stato lo stesso padrone diad intervenire in prima persona per convincere questo nuovo probabile concorrente ad accettare la proposta. (Continua dopo la foto) A riportare un’anticipazione è ‘Novella 2000’, il quale ha riferito che Signorini ha contattato l’attore Fabio Testi, che ha lavorato ...

