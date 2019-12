Governo | Zingaretti | “Bene Conte su agenda 2020 Lavoriamo per ricostruire la fiducia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Dobbiamo dare agli italiani sicurezza ela. Ha fatto bene il premiera rilanciare questa sfida per costruire un’delfondata sullo sviluppo, sul lavoro, sulla rivoluzione verde, su quei pilastri che possono riaccendere l’economia italiana”. A dirlo è il segretario del Pd Nicolaa margine della presentazione di un libro nella sede dell’Enciclopedia italiana. “Noi faremo la nostra parte con grande senso di responsabilità per dare all’Italia una manovra di bilancio positiva perché al di là delle polemiche servirà al paese per rimettersi in piedi”, ha aggiunto. L'articolo: “Benesuperladegli italiani e riaccendere l’economia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

