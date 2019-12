ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Conte Due? Sono davvero sconfortato dai continui litigi interni. Siamo tutti d’accordo sul fatto che questosia nato con tutte le debolezze dell’universo e per paura di, ma contiene una possibilità enorme, perché potrebbe fare delle buone cose, e ci sta provando, e al tempo stesso si potrebbe sgonfiare quella che per me è la peggiore destra europea o una delle peggiori destre d’Europa“. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea, nel talk show politico “Otto e Mezzo”, su La7. E aggiunge: “Abbiamo un serissimo presidente del Consiglio, una forza seria che però conta poco e che è LeU, due forze politiche che un po’ ci credono e un po’ no, e cioè il Pd e il M5s. E poi abbiamo una quarta forza che è lì, come una sorta di bomba a mano, e che è pronta a esplodere quando converrà a ...

ZenatiDavide : #La7 #Politica #AndreaScanzi #GiuseppeConte #GovernoConte2 Governo, Scanzi su La7: “Se va male diamo il Paese a Sal… - TutteLeNotizie : Governo, Scanzi su La7: “Se va male diamo il Paese a Salvini che parla con Madonna di… - sandro_daniela : -