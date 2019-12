Gli eSport agli Emmy Awards? Una grandissima novità dal prossimo anno

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) E' stato da poco annunciato che la National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) assegnerà gli Sportsin una nuova categoria, che partirà dal.Tale premio prende il nome di Outstandings Coverage e Justine Gubar, executive director ha così commentato l'evento: "Il comitato del NATAS ha deciso all'unanimità di assegnare una categoria al giornalismos, al fine di espandere l'evento. Vogliamo guardare avanti dato che nei prossimi 5 anni glis diventersempre più presenti. Molti dei maggiori network ci sono già dentro ed alcuni dei nostri partner chiave sono grandi giocatori nel mondos."Leggi altro...

