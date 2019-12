Gli angeli esistono? Questa storia vi farà dire di sì

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019) Credete negli? Ebbene, forse molti di voi risponderanno di no. Eppure è un dato innegabile che larga parte della popolazione ci crede e ne è affascinata. In mezzo a tanto male e a tanta sofferenza, pensare che esistano entità capaci di portare del bene è un balsamo per l’anima. Se non credete all’esistenza degli, leggeteincredibile e forse vi ricrederete. Una vita al limite Protagoniste disono Colleen Banton e sua figlia Chelsea, entrambe residenti della ridente cittadina di Mint Hill. Oggi la piccola ha 15 anni, ma nel corso della sua breve vita ha dovuto subirne di tutti i colori. La bimba era nata con visibili problemi di salute, tanto che per molti mesi dovette restare rinchiusa in terapia intensiva. Nonostante questo i medici non avevano molte speranze e la sopravvivenza della piccola Chelsea venne data per ...

matteosalvinimi : Felice di aver partecipato questa mattina a Roma alla Messa per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, per ri… - in_borderline : Ma perché?! Perché dovrebbe interessarmi?! Ho guardato tutto su Amazon ma non gli Angeli delle stelle oh ??????? - emmerudes : RT @francescatotolo: Gli ultimi quattro bambini le cui storie erano state raccontate nelle carte della procura sull'inchiesta 'Angeli e Dem… -