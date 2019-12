Giuntoli | “Di Ancelotti non parlo | pensiamo solo al traguardo storico di stasera”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Non ne voglio parlare, abbiamo un appuntamento importante per un, stasera. E vogliamo pensarea questo”. Di– a Sky Sport – non vuol parlare. C’è Napoli-Genk e una possibile qualificazione agli ottavi di Champions. La crisi e l’eventuale cambio sulla panchina del Napoli, non sono argomenti per il pre-partita. Anche se non si parla d’altro. Il direttore sportivo del Napoli ha detto di voler soffermarsisulla partita di stasera. “Voglio parlaredella partita. Una vittoria e la qualificazione ci possono dare slancio anche per il campionato. E’ una vigilia delicata, i ragazzi troveranno grandi motivazioni. Non mancheranno stasera” L'articolo: “Dinonaldi stasera” ...

anteprima24 : ** Le parole di #Giuntoli allontanano sempre di più #Ancelotti da ##Napoli ** - BlitzQuotidiano : Napoli, via Ancelotti. Le dichiarazioni di Giuntoli sono una ulteriore conferma - sportli26181512 : #Napoli, Giuntoli: 'Non voglio parlare della situazione di Ancelotti': Il direttore sportivo degli azzurri prima de… -