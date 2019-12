Giungla tra lobby e politica Mai più altre Fondazioni Open Presentate dai giallorossi

lanotiziagiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sono quaranta anni che in Parlamento si tenta di regolamentare l’attività diing, ma sempre senza successo. Dal 2012 è stato inserito nel codice penale anche il reato di traffico di influenze illecite, che punisce l’attività di mediazione illecita, una sfumatura della corruzione, ma a differenza di quello che accade in altri Paesi i rapporti tra politici e lobbisti restano una. Oggi a mettere ordine in una materia così delicata, per cui di recente e sull’onda del clamore suscitato dall’inchiesta sulla fondazioneha sottolineato l’esigenza di una norma lo stesso ex ministro Luca Lotti, ci riproverà la Commissione affari costituzionali della Camera, che dovrà esaminare tre proposte di legge sul tema. SEMPRE ULTIMI. L’attività diing, per prevenire fenomeni di corruzione e garantire la giusta trasparenza tra i portatori di interessi particolari e i rappresentanti ...

