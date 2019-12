Giubileo Lauretano | al via le celebrazioni dell’Aeronautica Militare per il centenario

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Inaugurato ufficialmente domenica 8 dicembre a Loreto con l’apertura della Porta Santa, è entrato ogginel vivo il, l’Anno Santo promosso per la proclamazione della Vergine Lauretana a patrona degli aeronauti avvenuta il 24 marzo 1920. Fino al 10 dicembre 2020 saranno numerose le iniziative religiose, benefiche e culturali chevedranno la partecipazionein tutte le regioni d’Italia, a testimonianza del profondo legame spirituale che da sempre unisce la Celeste Patrona degli aeronauti e gli uomini e le donne della Forza Armata. Tra queste, la solenne cerimonia di celebrazione in onore della Beata Vergine Lauretana che questa mattina si è svolta presso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore in Roma. La funzione religiosa, officiata dall’Arcivescovo Ordinarioper l’Italia, S.E. Monsignor Santo Marcianò, coadiuvato ...

