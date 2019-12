Giovanni Donzelli ad Agorà smonta le balle di sinistra | Destra maschilista? Peccato

liberoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) A demolire alcuni dei più fastidiosi stereotipi cavalcati dalla, ospite in studio adsu Rai 3, ci pensa, deputato di Fratelli d'Italia. In particolare, si scaglia contro l'idea che lasiae che il rispetto per le donne sia una sostanziale esclusiva

Libero_official : La destra maschilista? #FdI unico partito in #Parlamento con un leader donna': così Giovanni Donzelli ad #Agorà - Giulia97415249 : @agorarai @Donzelli CIAO GIOVANNI ???????????? - PisMilano : La Fondazione Pio Istituto dei Sordi ha costituito il Fondo Sordità Milano, la firma con il Presidente Daniele Don… -