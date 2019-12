Giornata Internazionale per i Diritti Animali | Animal Equality in piazza a Madrid e in

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Quest’anno non si celebra solo ladei, ma si ricorda anche l’impatto che gli allevamenti intensivi hanno su ambiente e pianeta Terra, come ha mostrato, Spagna, e a San Paolo, Brasile. “SALVA IL PIANETA – SALVA GLI– SALVA IL FUTURO” è il motto che gli attivisti più dihanno esposto presso la Puerta del Sol aper commemorare ladeidegliche si tiene domani e che quest’anno coincide con il vertice sul clima in corso nella città. Carla, 12 anni, è stata incaricata di leggere il manifesto di fronte a più di 500 attivisti. La giovane ha denunciato l’impatto che gli allevamenti intensivi hanno sul pianeta e sugli: «Questo sistema non tiene conto della salute delle persone, né del futuro dei giovani, né del ...

SkyTG24 : Oggi si celebra la Giornata internazionale dei diritti degli animali - matteosalvinimi : ++ ??MESSAGGIO IMPORTANTE ++ Oggi è la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Che non me… - PescaraCalcio : La più grande nemica della #disabilità? ——— > L' I G N O R A N Z A ?? Oggi è la Giornata inter… -