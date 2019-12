Giorgia Meloni torna all' attacco di Elisabetta Trenta | Dopo lo scandalo non ha

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) È passato quasi un mese da quandoè stata travolta dalle polemiche che riguardavano la sua casa di servizio occupata ancheessere uscita dal governo. Eppure ancora nulla è cambiato. Are sulla controversa vicenda èche ha condiviso il servizio andato in ond

mariell07678191 : RT @giuliaselvaggi2: Rientrare a casa dopo due giorni ed essere accolta da Alice che mi dice: mamma io un po’ sono felice quando parti perc… - LucaBurnout : RT @araldoiustitia: Anna Falchi: “Un premier donna in Italia? Non ho dubbi, Giorgia Meloni” - - flao555 : RT @giuliaselvaggi2: Cara Giorgia Meloni per la Corte dei Conti il compenso di Fazio è regolare e ogni puntata ha un costo inferiore del 50… -