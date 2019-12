Gigi Hadid | “Palestra? Meglio la morte” E i social si scatenano contro la modella

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sandra Rondini La top model ha scatenato idopo aver dichiarato che sceglierebbe la morte davanti all'ipotesi di non poter più correre in un bel parco ma su un tapis roulant come fanno le persone comuni rinchiuse in anonime palestre Stando a quanto riportato da People, nel corso di una intervista per il magazine Traveller la bellissima top modelha dichiarato che piuttosto che rinunciare ad andare a correre tra i boschi, finendo col fare attività fisica "al chuso di una squallida palestra, preferirei morire". A sentire la parola 'tapis roulant' a quanto pare larabbrividisce. Per nulla al mondo farebbe come la gente comune che non gode delle splendide tenute della facoltosa famiglia di milionari da cui ladiscende e proprio di correre su un tapis roulant si deve accontentare ogni giorno, “a meno di non preferire - come hanno commentato offesi ...

