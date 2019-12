Gigi D’Alessio | 20 anni che siamo italiani | “Sono stato attento a…”

lanostratv

(Di martedì 10 dicembre 2019) 20cheD’Alessio si racconta dopo il successo dello show di Rai1 Venerdì sera andrà in onda l’ultima puntata di 20che, lo show di Rai1 condotto daD’Alessio e Vanessa Incontrada. L’inedita coppia è parsa fin da subito molto affiatata.D’Alessio, intervidal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato che èmoltoa non recitare mai, ad essere sempre se stesso: “La gag dei verbi della prima puntata mica era scritta. Quando ho visto che Vanessa si era incartata mi sono buttato e abbiamo fatto cinque minuti di televisione da morire dal ridere. Le avevo detto che poteva contare su di me per tutto ma che non mi doveva domandare i verbi”. Per il cantante partenopeo, quando si sta sul palco, ci dev’essere l’emozione ma non la paura. E l’emozione deve ...

_GigiDAlessio_ : Straordinaria @MarroneEmma a #20AnniCheSiamoItaliani! Guardate su @RaiPlay la versione integrale di “Cu’ mme”:… - marcomasini64 : RT @_GigiDAlessio_: Le mie canzoni e quelle del mio amico @marcomasini64 si intrecciano in un’unica grande storia d’amore, guardate qui: ht… - CurtiMary : RT @_GigiDAlessio_: Le mie canzoni e quelle del mio amico @marcomasini64 si intrecciano in un’unica grande storia d’amore, guardate qui: ht… -