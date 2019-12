Gesù nel barcone e Messa vietata a scuola | Insorge Fratelli d’Italia

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAgropoli (Sa) –d’Italia. Alcune decisioni che si discostano dalla tradizionale celebrazione del Santo Natale spingono i massimi esponenti nazionali e provinciali del partito ad esprimersi in maniera molto dura. Così la dirigente provinciale Luisa Maiuri (foto a lato): “Siamo una Nazione allo sbando! Leggo con tanta tristezza e rabbia la notizia del divieto imposto dalla dirigente scolastica e dal consiglio di istituto di unadi Agropoli di non celebrare più la Santain occasione delle festività Natalizie. Le pretestuose giustificazioni addotte dalla dirigente che richiama, addirittura, la Costituzione e la laicità dello Stato altro non fanno che aggravare questa decisione. La semplicità dei nostri riti religiosi, soprattutto, in occasione del Santo Natale e della Santa Pasqua dovrebbe essere un fondamento per la ...

