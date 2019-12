Gesù | Maria e Giuseppe nelle gabbie

ilpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Una Chiesa in California ha immaginato il suo presepe «come se la famiglia di rifugiati più famosa al mondo» stesse cercando asilo negli Stati Uniti di oggi

Avvenire_Nei : Usa. Il Presepe metodista con Maria, Gesù e Giuseppe rinchiusi in gabbie, separati al confine - madonnacheansia : RT @nadbitti: #ColoriANatale Istallazione all esterno della Claremont United Methodist Church, in California. Sono Maria, Gesù e Giuseppe… - albertobiondo76 : RT @nelloscavo: Gesù, Giuseppe e Maria divisi e in gabbia -