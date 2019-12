Gerry Scotti | imbarazzo a ‘Conto alla rovescia’ In studio cala il gelo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Scivoloni, gaffe, errori. Chiamateli come volete, ma ogni giorno i quiz nostrani mettono in luce dei veri propri ”vuoti culturali” che fanno rabbrividire. Concorrenti che si ritrovano spesso e volentieri a rispondere a delle domande di cultura generale con dei veri e propri ‘sfondoni’ che lasciano pubblico, telespettatori e conduttori senza parole. Concorrenti che si ritrovano spesso e volentieri a rispondere a delle domande di cultura generale con dei veri e propri ‘sfondoni’ che lasciano pubblico, telespettatori e conduttori senza parole. Ai tempi del grande e indimenticato Mike Bongiorno, c’era una grande passione generale per i quiz. Uno dei più amati era ”La ruota della fortuna” Con Paola Barale come valletta e Mike che non mancava mai di fare battute su di lei (che si imbarazzava). Mike era anche famoso per le sue gaffe, alcune delle quali sono rimaste nella storia. ...

