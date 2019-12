Gemma Galgani sfila vestita da angelo | Tina | Andrai all' inferno

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Gianni Nencini Tempo dite nello studio di Uomini e Donne,sceglie un abito damaCipollari non ci sta: "Tuall'per tutti i tuoi peccati". Ed è subito rissa con una signora del pubblico A Uomini e Donne, il momento dellete è l'occasione per un nuovo scontro traCipollari: la dama torinese sceglie un abito dama, secondo l'opinionista, la donna meriterebbe solo un posto all'. Non si placa la guerra traCipollari ee il momento dellete sembra riscaldare gli anime delle due signore bionde e anche quello del pubblico. Dopo aver vestito i panni di Marilyn Monroe, stavolta - nel défilé dedicato al tema "o Paradiso" - la dama torinese ha deciso di solcare la passerella in veste di unnon si è fatta mancare nulla ed insieme ad un abito ...

SaCe86 : Maria De Filippi furiosa con Gemma Galgani, addio alla dama torinese. Sarebbe anche ora che alzi il culo ed esca da… - Guido51229399 : @uominiedonne Perche non mandi a fanculo quel napoletano di merda insieme a gemma galgani - MarinaVanDerWoo : Sul vocabolario oramai alla voce senza dignità trovi scritto sinonimo Gemma Galgani #Uominiedonne -